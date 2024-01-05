曼聯新股東欽點　預訂水晶宮飛翼取代安東尼

米高奧利斯今季英超上陣9次射入5球及1次助攻。(Getty Images)

英國富商拉特克利夫收購曼聯25%股份之後，首要工作係為紅魔鬼制定轉會計劃，除咗早前傳出睇中古拉斯、迪姆華拿同祖普莫亭等前鋒之外，呢位「化工大王」亦有意增強翼鋒人腳，頭號目標係水晶宮快翼米高奧利斯，願意以6,000萬鎊(約6億港元)收購呢位22歲法國新星，取代表現長期低迷嘅安東尼馬菲奧斯。

曼聯正前鋒位置已經有海倫，加上拉舒福特亦可以踢呢個位置，右翼先至係紅魔鬼最弱一環，安東尼馬菲奧斯成「魔」以來一直冇貨交，查頓辛祖已被放棄，加上格連活特回巢機會唔大，所以拉特克利夫認為有必須簽入翼鋒。

米高奧利斯2021年夏天由雷丁加盟水晶宮之後，一直有出色發揮，可以勝任翼鋒及進攻中場，佢今季大熟大勇，英超上陣9次射入5球及1次助攻，吸引到拉特克利夫注意。

米高奧利斯上年8月同水晶宮續約4年，周薪增加至10萬鎊(約100萬港元)，並設有6,000萬鎊毀約金，如果曼聯想簽入呢位猛將，估計需要出呢個價錢，先至有得傾，而且水晶宮應該唔會季中放人，預料最快都要今夏先至可以完成交易。

曼聯近年曾經收購水晶宮前鋒韋費特沙夏、右閘雲比沙卡，但效果欠佳，重金買米高奧利斯，都係一場「豪賭」。

另外，水晶宮喺周五(5日)凌晨英足盃第3圈主場同愛華頓打和0比0，需要重賽，米高奧利斯有傷在身並冇上陣。