18歲新兵首戰好腳頭　巴塞補時戲劇性反勝

周五(5日)凌晨西甲，原本屬於實力懸殊比賽，卻出現緊張戰情，巴塞隆拿踢到補時，靠根度簡射入12碼，作客驚險以2比1反勝拉斯彭馬斯，升上第3位。早前正式由帕拉尼恩斯加盟巴塞隆拿嘅18歲巴西前鋒洛基費拉拿首次上陣，就協助球隊贏波，果然好腳頭。

巴塞隆拿開波初段遭受連番受打擊，先有後衞祖奧簡斯路傷出，跟住被拉斯彭馬斯前鋒蒙尼亞艾哈達迪射破大門，呢支中游球隊得勢不饒人，頻頻發動攻勢，幸好巴塞門將恩拿基彭拿屢救險球，否則唔止失1球。巴塞上半場最有威脅係沙治羅拔圖單刀起腳，但被對手護空門。

換邊之後，巴塞隆拿表現有改善，55分鐘把握對手防線犯錯，沙治羅拔圖傳畀費倫托利斯射入扳平1比1。戰至78分鐘，洛基費拉拿入替費倫托利斯，巴塞攻勢愈來愈猛烈，去到補時，根度簡博到12碼，自己主射入網，巴塞幾經辛苦反勝2比1，但仍然落後皇馬及基羅納7分。

首次為巴塞披甲嘅洛基費拉拿雖然只有十幾分鐘表演，但都有1次入波黃金機會，佢近門起腳，可惜斜出，相信仲要時間適應西甲比賽節奏。