全明星票選首輪字母哥做票王　怪物狀元生日不快樂

NBA全明星賽公布了首輪球迷票選結果，東西岸仍是「字母哥」安迪杜甘普及「大帝」勒邦占士暫居領先，而「字母哥」更暫時壓倒「大帝」成為票王，而勒邦占士將是生涯第20次參戰全明星賽，打破了傳奇名宿「天勾」渣巴的紀錄。

聯盟周四（4日）宣布首輪球迷票選，其中上屆兩位隊長「字母哥」及勒邦占士是「唯二」獲得超過200萬票的球星，並分別在東、西岸領先，已7度入選全明星的安迪杜甘普獲得217萬1812票，暫居票王，勒邦占士的得票是200萬8645票。全明星賽的正選球員陣容由票選決定，球迷投票佔50％，現役球員投票佔25％，另25%則由媒體投票決定；替補球員則由聯盟教練選出。

值得一提是西岸後場票選部分，湖人球迷喜愛的Austin Reaves上榜，甚至超越金塊的Jamal Murray等球員，是這份名單中最讓人意外的部分。至於剛踏入20歲生日的馬刺「怪物狀元」Victor Wembanyama，雖然本季表現突出，但在票選中未獲球迷青睞，首輪僅獲22萬1220票，除非在剩下階段的票選能夠有爆炸性成長，才能入圍正選名單，否則他想打明星賽，只能靠西區明星隊教練將他選入替補陣容。

在東岸首輪票選結果，前場的首5位分別安迪杜甘普、艾賓特、Jayson Tatum、占美畢拿、Jaylen Brown後場部份則由被封為「新控球之神」的溜馬人氣球星哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，以138萬795票高居東岸後場首位，列拿特跟隨其後。

西岸前場的首5位為是勒邦占士、杜蘭特、祖傑、安東尼戴維斯及李安納；後場則由獨行俠「金童」當錫以145萬2733票，力壓史提芬居里的139萬4980票，在西岸領先。