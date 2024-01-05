黃澤林任HKGTA大使　鼓勵年輕小將努力追夢

香港網壇首席球手黃澤林（Coleman）周五（5日）被香港高爾夫球及網球學院(HKGTA)委任為網球發展大使，他即席與一班年輕學員交流，並鼓勵師弟妹「只要努力，將來必有機會成為明日之星。」

新世界發展有限公司旗下的香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）及屬下的Town Club， 一向重視香港網壇青訓，繼早前正式成立「Building a Champion Scholarship 2022」計劃後，今天聯同優質醫療健康品牌仁山優社（Humansa）宣布，目前世界排名253位的黃澤林加盟HKGTA與Humansa出任網球發展大使。

Coleman日前在中銀香港網球公開賽以外咭身份出戰正賽，出色表現令在場球迷睇得興奮，惟未能順利晉級，期待未來再有突破。這位19歲的網壇新星現時在西班牙馬略卡的拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）受訓，HKGTA亦是亞洲首家拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center)，未來雙方將透過不同活動，攜手為香港培育更多網球新星。Humansa亦會為Coleman提供全天候的運動科學、體能訓練支援，確保Coleman保持最好狀態，為香港取得好成績。

簽約儀式今日在HKGTA RICHARD MILLE室內網球場圓滿完成，Coleman在儀式後即席與四位年輕師弟師妹切磋球技，包括現時香港U18女子單打組別排名第一黎清嵐及U16男單排名第三的譚善恆。兩人皆為HKGTA與拿度網球中心合辦的「Building A Champion Scholarship 2022」全額網球獎學金得主。

Coleman感謝新世界集團對香港網球發展的支持，他成為大使後將透過不同活動，協助HKGTA師弟妹提升實力︰「見到他們令我想起兒時的自己，他們基本功紥實，期望未來一年我與他們的訓練與交流，能分享多些在國際舞台上的實戰經驗，加強他們在大賽上心理質素，為日後出戰ATP及WTA賽事做好準備。只要加以努力，他們定有機會成為香港網球明日之星。」

至香港前首席女單網球員張玲目前是HKGTA的資深網球顧問，她向傳媒分享退役後動向：「過去一年我除了以教練身份帶領香港青年代表出戰國際賽，亦加入了HKGTA擔任顧問。要一步一步成為職業球手並不容易，我希望用自己的經驗，為HKGTA的小朋友及家長提供意見，並肩同行。」