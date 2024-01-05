世界盃攀石冠軍訪港度歲　產女復出劍指巴黎

南韓攀石金慈仁(Jian Kim)上周訪港迎接新年，並與香港的攀石愛好者見面，分享攀石心得。這位Red Bull 2021 年生下女兒後，Jian便淡出比賽場，當時她曾經計劃退役，不過，由於在電視台擔任攀石賽事評述員的經歷，令她再度重返賽場。

Jian在去年3月開始重返國際賽事舞台，起初成績並不理想，不過，她很快便回復狀態，以34歲之齡在7月的世界盃難度賽 (Lead World Cup)贏得金牌，成為贏得這項賽事冠軍年紀最大的運動員。她表示：「我懷孕的時候，一直到 8 個月身孕前都有保持攀石訓練，在生產之後50天便恢復訓練。其實我曾經想過退休，當時因為傷患，加上懷孕，未能如願參加東京奧運。不過，後來我為電視台擔任評述員，看見刺激的比賽，運動員在賽場上的表現，令我再度萌生參加比賽的意欲，我希望為自己再努力一把，一嘗參加奧運的心願。」

Jain出生於南韓運動世家，家人都從事攀石運動。在家庭成員的薰陶下，她12歲開始就開始接觸攀石，15歲便登上世界盃的舞台。對於爭取巴黎奧運入場券，她表示最大的困難是適應新的線道風格。因為為了提高比賽的觀賞性，近年攀石賽事的線道設計上，增加了不少需要運動員跳躍的路線。此外，Jian 指出經常要出外比賽，有時亦會對於無法陪伴女兒而感到愧疚，覺得自己不是一位好媽媽。不過，她未有因此放棄自己參加奧運的夢想，而是儘量做到家庭、事業兩者平衡。在訓練上，初為人母的她每天只會花4個多小時練習，其他時間則留給家人，不同於以往一整天都留在攀石場。

Jian這次獲得本港攀石場Just Climb的邀請，一連兩天在石門及新浦崗的中心，與香港的攀石愛好者以及專業選手見面，即場示範高超技術、分享攀石心得。她的丈夫及女兒亦有隨她來港，順道在港旅遊迎接新的一年。Jian說：「這是我女兒第一次出國旅行，很高興可以在工作的同時，亦可以兼顧他們，在香港跨年相信是一個令人難忘的假期。」