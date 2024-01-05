孫興民缺陣　熱刺「細」孤力弱頑抗般尼

英足盃第3圈開打，上演多場英超對決，其中熱刺將於主場迎戰般尼。主攻嘅熱刺近5戰4勝，狀態回勇，但隊長孫興民缺陣影響甚大；至於高柏尼領軍嘅般尼擅踢控傳，今仗肯定會先做好防守，佢哋近6場5次開2球或以下，預計今場係攻防戰，中位數3.5球入球細更值博。（無綫myTV SUPER周六凌晨4時直播）

雖然熱刺已經捱過早前嘅低潮，近期連場取勝後重返聯賽前列位置，不過陣中傷停問題仍然嚴重，幾位主力包括中場占士麥迪臣、比列錫，以及後衞基斯甸羅美路等復出無期，上仗3比1贏般尼茅夫後又有今季表現突出嘅柏比沙亞加入「十字軍」行列，再加上比蘇馬繼續停賽兼要應付非國盃，隊長孫興民要踢亞洲盃，對攻擊力造成極大打擊。

陣容天殘地缺之下，熱刺主帥普斯迪高路都要諗計，點樣運用有限人腳應付連場硬仗，前線將倚靠近期重拾射門鞋嘅巴西前鋒李察利臣，由佢夥拍停賽刑滿復出嘅古路施夫斯基爭取入球，事實上熱刺中後防人腳亦嚴重不足，加深調動困難。

作客嘅般尼今季戰績低迷，目前聯賽排第19位，護級壓力沉重，高柏尼近期集中加強球隊防守能力，因此近6場僅獲1勝，但有5場開總入球2球或以下，佢哋快車賽程期間對利物浦亦僅輸0比2，上仗10人應戰都只係2比3不敵阿士東維拉，預計今仗作客主攻嘅熱刺將全軍退守，再伺機施襲博偷雞，雙方拉鋸之下唔慌多波入，入球細係最佳選擇。

更多賠率：