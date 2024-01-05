賽馬會菁英盃　A組關鍵戰東方迎鬥深水埗

「賽馬會菁英盃」周六（6日）假九龍灣公園有場A組對決，由東方面對深水埗。要鞏固前列位置，力爭出線的東方，失分空間已不多，面對早前遭遇大敗後嘗試反彈的深水埗，必定使出真功夫。（周六下午3時開賽）

東方在過去兩場「香港超級聯賽會盃」賽事中，起用大量年輕球員，令馬高斯同巴科爾等主力可以養精蓄銳。主教練盧比度（Chino）就強調球隊沒有本錢輕視任何對手：「深水埗係一支好具威脅嘅球隊，對手實力係有增強，喺九龍灣咁難踢嘅球場比賽，咩事都有可能發生，所以唔可以鬆懈。」葉鴻輝、高素巴耶夫、孫銘謙及余在言正隨各自代表隊備戰「亞洲盃」，今場繼續缺陣。至於新加盟的于楊及巴拉克能否上陣，則要視乎註冊進度。

深水埗上場以0比5慘敗予香港U23，主教練陳浩然表示今場陣容會有所調整：「之前接手之後都冇乜空間去試陣，最近幾場菁英盃終於有機會，依家我更加了解班球員嘅特性，嚟緊會用狀態更好及更適合戰術運用的球員。」深水埗今季曾於聯賽以1比2僅負東方，陳浩然認為今場形勢與當時會有所不同，並希望U22球員從輸波中吸收經驗。雲尼馬高域近兩場都因傷倦勤，陳浩然要觀察其訓練情況，再決定是否讓他復出。