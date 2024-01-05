戰勝Top 10　商竣程香港網賽8強撼贏泰科爾

「中銀香港網球公開賽2024」周五（5日）爆發男單8強大戰，中國18歲新星商竣程延續「神奇之旅」，以直落6：4、6：4，力挫世界排名高踞第10兼賽事3號種子的美國球手泰科爾，闖進4強。商竣程職業生涯首次擊敗Top 20球手，賽後他直言打出生涯代表作，感謝香港球迷給他的支持。

美國25歲球手泰科爾世界排名現居第10，2022年打進美網4強，去年亦能晉級美網8強，大賽經驗豐富。至於下個月才19歲的商竣程現時世界排名149，以外卡身份出戰香港站的他狀態大勇，前兩場接連擊敗兩名Top 50球手，生涯首闖巡迴賽男單8強，突出表現更令他獲得澳網外卡出戰男單正賽。

今場商竣程表現進取，首盤第2局轟出3記「Ace球」保住發球局，第5局更打破泰科爾發球局，首盤以6：6取勝。商竣程面對世界排名高139的對手並未怯場，反而愈戰愈勇，第2盤他再次於第5局成功「破發」， 更於第8局送出「Love Game」。泰科爾亦不甘示弱，第9局連轟3記「Ace球」追至局數4：5，但商竣程未受考驗再次「保發」，第2盤再贏6：4，職業生涯首勝排名前20球手。

完場一刻商竣程攤開雙手，指指自己，展露難以置信的表情，球迷亦向他送上熱烈掌聲。賽後他先是以英文發表賽後感受：「之前兩次對泰科爾都輸，今次調整心態作戰，打出生涯表現最佳的一場比賽。」然後用普通話答謝球迷：「回家比賽的感覺很不一樣，這3場比賽都很艱難，特別是前兩場，感謝你們，沒有你們的支持我可能不會在這裡。」