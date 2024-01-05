死心不息　紐卡素仲想斟比寧咸細佬

祖比比寧咸同哥哥祖迪比寧咸生得好似樣。(Getty Images)

新特蘭同紐卡素將於周六(6日)晚英足盃交鋒上演「東北打吡」，紐卡素唔止要擊敗呢支傳統宿敵，仲希望搶走對方新星祖比比寧咸，呢位18歲中場係皇馬球星祖迪比寧咸嘅細佬，令佢今場演出更加備受注目。

呢兩間球會上年夏天一齊向伯明翰提出收購祖比比寧咸，呢位小將為咗獲得更多一隊上陣機會，拒絕豪門紐卡素，寧願加盟新特蘭踢英冠，今季上陣25場聯賽入4球，最令紐卡素深深不忿係新特蘭僅用150萬鎊(約1,500萬港元)就買到「祖比仔」。

根據英國《每日郵報》爆料，紐卡素繼續有觀察祖比比寧咸表現，正在等待時機再次出手收購佢，新特蘭一向擅於培訓年輕球員，然後高價出售，只要紐卡素開出「合理價錢」，相信會方應該願意放人。至於祖比比寧咸值幾多錢，今仗對紐卡素嘅表現，可能成為定價標準。

另外，有700位紐卡素球迷買咗今場每張價值600鎊(約6,000港元)嘅包廂門票，主隊新特蘭管理層為咗答謝「大客仔」幫襯，安排包廂掛上紐卡素打氣標語橫額，結果引起新特蘭球迷強烈不滿，最終需要拆除橫額，新特蘭會方並公開向球迷道歉。