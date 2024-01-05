5人得分上雙　永倫「三分雨」大勝晉裕

香港甲一籃球聯賽今日（5日）頭場由晉裕硬撼永倫。最終有5人得分上雙，包括泰那攻入全場最高18分的「黃金戰士」，以108：59大勝1場，全隊共轟入15球三分波，盡顯外圍優勢。永倫以7勝2負完成常規賽，晉裕戰績則為4勝5負。

永倫賽前鎖定以第3完成常規賽，晉裕就急需1場勝仗鎖定附加賽席位。但「黃金戰士」依然戰意十足，第1節開賽不足2分鐘，就憑柏斯、泰那及周迎堅合力打出10：0攻勢，逼使晉裕叫暫停。不過晉裕形勢未見太大起色，韓天次助攻泰那射入3分球後，再搏得「and 1」，文俊浩再添4球3分，助球隊領先33：14完首節。

永倫第2節未有留手，陳可鈐連得7分，柏斯射入中距離，加上韓天次於外線「發炮」，拉開超過30分差距。晉裕就有劉子禮、何俊杰及鄧力加先後得分，惟球隊半場仍以29：58大幅落後。

「黃金戰士」第3節早段再打出1段11：5攻勢擴大領先，艾勤妙傳予林萬進上籃得手，泰那再回敬1球中距離，韓天次攻入今場第2球3分，永倫拉開至79：36。其後兩隊都收起外援，以「全華班」應戰，何倚富及林俊達快攻上籃得手，文俊傑於第3節完結前放入壓哨兩分，永倫大比數以87：45領先。

永倫到最後1節繼續搶攻，文俊傑上籃成功，把領先優勢擴大至50分，蘇恩樂於3分線外開齋後，代表永倫12位註冊落場球員皆有得分，最終永倫以108：59大破晉裕，以1場勝仗為常規賽畫下美滿句號。