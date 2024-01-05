康仁福建大勝漢友　鎖定常規賽第5

香港甲一籃球聯賽今日（5日）尾場爆發附加賽席位大戰，賽前排第5的康仁福建大戰第7的漢友。最終福建憑李察士及楊瑞鴻分別有29和19分進帳，以90：68大勝有艾華士入32分的漢友，鎖定常規賽第5，將於附加賽鬥南華爭入4強，而晉裕拿下第6位，漢友第7落入名次賽。

由於漢友上場不敵晉裕，是役必須取勝以打入附加賽，第1節初段決心十足，外援艾華士連取6分，黃裕杰弧線外射入，一度反超11：10。福建由楊瑞鴻助攻黃子謙上籃，追平18：18，雖然鄺錦昌其後射入本節第2球三分，但黃子謙首節末段回敬1球3分，福建反超23：21完第1節。

兩隊第2節仍然膠着，艾華士射入2球遠程炮，追平29：29，但廖鈞浩於3分線建功，李察士更隔扣艾華士，令全場氣氛高漲，福建以36：33再度領先。福建其後乘勝追擊，楊瑞鴻兩罰全中後，拉開至44：35，不過漢友沒有放棄，艾華士接應史葛伊榮傳送放入兩分，黃裕杰再入1球3分，漢友追至42：48完半場。

福建第3節甫開始，憑林羽和黃律堯得手，一度以54：42領先，艾華士隨後兩度搏得「and 1」，史葛伊榮於外圍建功，但李察士搶下進攻籃板後放入，楊瑞鴻Fake過對手後上籃，領先66：55進入最後1節。

漢友第4節全力反撲，史葛伊榮續於外線「發炮」，但李察士屢屢得分，助福建穩住優勢，包括末段射入3分球，把分差擴大至18分，黃子謙接應蔡龍德助攻取得「and 1」，康仁福建最終以90：68大勝漢友，確定以第5名完成常規賽，將會在附加賽大戰南華。

甲一男籃聯賽形勢

球隊 賽 勝 負 積分

滿貫 8 8 0 16

香港東方 8 8 0 16

永倫 9 7 2 16

南華 9 6 3 15

康仁福建 9 5 4 14

晉裕 9 4 5 13

漢友 9 3 6 12

建龍飛馬 9 1 8 10

崇德飛鷹 9 1 8 10

南青 9 1 8 10

註:

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位

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