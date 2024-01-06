熱刺鐵衞轟入世界波晉級　主帥創紀錄直逼「肥安」

周六(6日)凌晨英足盃第3圈「全英超對決」，熱刺憑右後衞柏度樸路「鐵樹開花」射入世界波，主場以1比0擊敗般尼，晉級第4圈。普斯迪高路今季擔任熱刺領隊以來，球隊首22場比賽都有波入，成為英超史上第2位創出此壯舉嘅主帥，僅次於前車路士領隊安察洛堤保持嘅28場紀錄。

熱刺雖然缺少離隊出戰亞洲盃嘅首席射手孫興民，但今仗仍然佔上風，上半場有67%控球率，7次射門3次中目標，但未能轉化成入波。戰至78分鐘出現精彩一幕，柏度樸路喺前場右路截到波之後，推到禁區邊，右腳「腳趾尾拉西」勁射入網，亦係呢位24歲西班牙國腳今季首次入波，熱刺最終憑呢球世界波晉級第4圈。

柏度樸路今季英超已有6次助攻，但要踢今場英足盃先至首次入波開齋，賽後佢承認有幸運成份。熱刺全場有16次射門，但只入1球，可見孫興民缺陣之下，球隊攻門把握力明顯下降。

另外，普斯迪高路執教熱刺首22場比賽，球隊都有波入，僅次於安察洛堤2009/10年球季執教車路士首28場有波入嘅紀錄，普帥能否打破「肥安」紀錄，大家拭目以待。