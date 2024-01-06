快過辛祖走？費倫巴治報價馬迪爾

曼聯準備趁1月冬季轉會市場重開清走冗員，繼將中場雲迪碧克外借去法蘭克福之後，前鋒安東尼馬迪爾亦好大機會今個月離隊，根據土耳其傳媒《Takvim》報道，土超勁旅費倫巴治提出以680萬鎊(約6,800萬港元)收購呢位28歲法國球星。

安東尼馬迪爾只剩下半年合約，現時已經可以自由同其他球會傾加盟事宜，據悉費倫巴治急不及待，希望今個月就收購馬迪爾，寧願畀680萬鎊轉會費，都唔等今夏免費簽入佢，以免被其他球會截胡。

曼聯同費倫巴治上年夏天已經進行2單交易，紅魔鬼以850萬鎊(約8,500萬港元)將中場費特賣畀費倫巴治，並用430萬鎊(約4,300萬港元)收購對方門將比恩迪亞，可見兩間球會關係良好，加上曼聯亦唔想安東尼馬迪爾自由身離隊，導致人財兩失，相信唔介意將佢平價賣畀費倫巴治。

安東尼馬迪爾2015年由摩納哥加盟曼聯，當年轉會費達3,600萬鎊(約3.6億港元)，曾經被譽為「新亨利」，但長期表現低迷，今季英超上陣13次僅入1球，早已傳會被放棄。

另外，曼聯將翼鋒查頓辛祖外借畀多蒙特，原本盛傳周五(5日)可以成事，但出現阻滯，據悉兩間球會就分擔辛祖嘅人工有分歧，馬迪爾隨時快過辛祖「脫魔」。