拿度遭逆轉出局　面對澳網「冇100%確定」

西班牙傳奇球王拿度在復出的首個比賽8強止步，似乎再受到傷患困擾，他賽後形容無法「100%確定」能否出戰即將於下周日展開的澳洲網球公開賽。

因傷而闊別球壇近一年的拿度，周五在布里斯班網賽與澳洲球手湯臣爭逐了3小時26分鐘後，以7比5、6比7(6比8)、3比6落敗，未能躋身4強。這位37歲的西班牙天王自臀傷傷愈後，復出出戰了3場比賽，而今仗他在決勝盤曾於1比4落後時提出醫療暫停。據了解，拿度的鼠蹊及腿部再度出現不適症狀。

距離爭逐復出後首個大滿貫的澳網還有9日，擁有22項大滿貫冠軍的拿度賽後坦言：「我唔知道，我希望可以有機會在下周練習及在墨爾本比賽。」目前世界排名已滑落至672位的他續稱:「坦白說，這一刻我沒有百分百的肯定，要視乎情況，如果感覺不理想，我們會再去做檢查及測試。」

拿度賽後承認身體部位有不適感覺，但跟去年不太似：「我感覺到肌肉疲勞，這不是去年發生的問題，去年是肌腱；當然，相隔太久沒有在高水平比賽，這對肌肉是很大負荷。」拿度團隊將會為這位前世界「一哥」的身體作檢查，期望身體可以恢復，以趕及在澳網亮相。