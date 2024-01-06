西悉尼防線不穩　中岸水手平手盤

澳職頭場，西悉尼流浪者主場迎戰中岸水手，西悉尼狀態反覆，近5場聯賽只得2勝1和2負，而且只得1場冇失波，與早前5場僅失兩球嘅防線，明顯水準大跌。相反季初出閘脫腳嘅中岸水手表現回穩，各項賽事近8場未嘗敗績，單計近5場更取得4勝1和兼入17球，包括上場反勝珀斯光輝4比2，攻力強勁，今場有力反客為主，平手盤要中岸水手。（無綫myTV SUPER周六下午2時30分直播）

西悉尼現時排第3，但近5場只贏過兩次，表現時好時壞，前鋒安東遜近5場攻入4球，腳風甚順，相信今場繼續有「士哥」，不過佢哋後防亦多甩漏，近5場共失9球，其中3場失2球或以上，極之唔穩陣，加上今場有門將羅倫斯湯馬士同中場班頓波里路缺陣，隨時前面入埋唔夠後面輸。

至於中岸水手雖然僅排中游，但近期愈戰愈勇，澳職連亞協盃近8場5勝3和不敗，近5場都能攻入3球或以上，進攻火力全開，同時又有3場保持不失球，兩位射手安祖托利斯同馬高杜里奧合作無間，對住西悉尼條鬆散防線，入波只係簡單任務，而且佢哋近期都未輸過，今場坐和望贏，平手盤抵玩。

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