賽馬會菁英盃　冠忠南區撼大埔上演地區打吡

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「賽馬會菁英盃」今季首次來到香港仔運動場，周六（6日）有A組冠忠南區與大埔，合演地區打吡。南區為升上積分榜前列，必定希望延續今季賽事不敗走勢，至於大埔則要為鞏固榜首優勢努力，兩軍近期都有新兵加盟，為博表現必定博盡。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區上場分組賽與港會踢成平手，暫時於小組錄得1勝2和，主教練楊正光替直指球隊要出線，餘下分組賽不容有失，但他認為大埔實力完整，盼望至少保住不敗：「雖然謝家榮同陳肇鈞去咗踢香港隊，但我覺得大埔戰力唔會跌好多，所以呢場一定好難踢，希望至少唔好輸，之後幾場繼續爭出線。」此外，去季效力澳門聯賽的巴西前鋒積遜可以候命。

陳潤潼是役有望擔正，扼守後防，他對有機會與卡朗、雷仙奴等外援感到興奮：「馬卡雷拿、雷仙奴同卡朗都好有威脅，所以我哋會小心部署，好期待同佢哋交手。」「阿潼」又指史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙，皆要代表「大港腳」出戰「亞洲盃」，年輕球員此時要挺身而出：「我哋好多時要靠『肥彭』（史提芬彭利拿）同『阿智』入波，冇咗佢哋一定有影響，希望大家爭氣，幫球隊贏波。」

大埔上場以2比2逼和東方後，以13分繼續於A組積分榜高踞榜首。「綠戰士」今季於聯賽曾擊敗南區，不過在「賽馬會菁英盃」則是首次交手，主教練李志堅認為南區是分組賽主要競爭對手：「要去到香港仔比賽，肯定係難踢，雙方都有幾位主力去咗踢港隊，希望我哋班球員心態同狀態方面有所提升。」新加盟的比迪高及黃偉駿，今場都有機會演地標戰。

踏入新1年，U22中場張力行就希望爭取更多上陣機會：「喺傳球視野同選擇方面要再做好啲，畀教練見到自己嘅進步。」「力行」就同樣視南區為爭出線的勁敵，承認今場會非常難踢：「球隊要比對手更快入局，希望搶得先機。」