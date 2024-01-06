維拉利爾想買曼聯右翼　坦哈格開綠燈

曼聯把握冬季轉會市場重開，繼續散貨，根據英國《太陽報》爆料，西甲球隊維拉利爾有興趣收購紅魔鬼右翼法根度柏利斯查，領隊坦哈格亦同意放人，意味呢位22歲烏拉圭好大機會重返西甲比賽。

法根度柏利斯查2020年以900萬鎊(約9,000萬港元)轉會費由彭拿路加盟曼聯，但一直缺乏上陣機會，曾經被外借去西甲球隊艾拉維爾2季。呢位翼鋒今季有13次上陣機會，創下成「魔」後單季最多披甲紀錄，但對上一次擔任正選已經係上年9月，可見即使查頓辛祖被打入冷宮，以及安東尼馬菲奧斯表現低迷，坦哈格都無意重用法根度柏利斯查，加上另1位右翼阿密特迪亞路已傷愈復出，令柏利斯查更加難上位，所以曼聯出售佢，對雙方都有好處。

維拉利爾現時排西甲13位，急需要增兵提升實力搶分，認為法根度柏利斯查可以幫到手，但估計轉會費唔會多過當年柏利斯查加盟曼聯嘅900萬鎊。

值得一提，維拉利爾曾於2004年向曼聯收購烏拉圭名將科蘭，呢位射手轉會後獲得重生，法根度柏利斯查或者可以重演前輩好戲。