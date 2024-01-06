賽馬會菁英盃　東方3球贏深水埗

「賽馬會菁英盃」周六（6日）假九龍灣公園上演A組賽事，由東方面對深水埗。東方憑巴科爾、鐘樂安各建一功，加上對方後衞拿亞的烏龍球，以3比0輕取深水埗，取得2024年首場勝仗。

東方相對早前「香港超級聯賽會盃」，今場陣容有所調整，鐘樂安與丹尼爾扼守中路，馬高斯與巴拉克鎮守中場，黃皓雋、吳宇㬢分任兩翼，支援巴科爾攻堅，惟于楊未列大軍名單。深水埗今場亦有奧利斯復任正選，「馬高域兄弟」齊齊擔正，3名U22適齡球員為黃琛喆、張志昊及張廣然。

強陣出擊的東方，6分鐘已打開缺口，巴拉克斬入禁區，巴科爾頭槌頂入。28分鐘深水埗還以顏色，張廣然把握一次反擊機會但射斜。7分鐘後張廣然橫傳，顏卓彬後上又抽高。37分鐘東方再下一城，丹尼爾接應隊友罰球，頭槌二傳予鐘樂安門前頂入，半場東方暫時領先2比0。

易邊後東方繼續佔據主動，吳宇㬢禁區外突放冷箭，但角度太正未能考驗門將奧利斯。深水埗之後換入U22門將戴廷匡及外援鄧嘉，後者接連頭頂腳踢同樣無功而還。79分鐘拿亞更不慎自擺烏龍，最終深水埗以3球不敵東方，繼續敬陪末席。

東方取得新一年首勝，賽後主教練盧比度（Chino）顯得十分開心：「贏波當然開心，今場球隊表現唔錯，基本上控制場波，冇嘢值得投訴，當然最重要係冇球員受傷。」Chino續指新兵于陽仍在處理註冊手續，相信很快能夠為球隊披甲。

深水埗淨吞東方3蛋，但隊長顏卓彬賽後認為表現已較上場有所改善：「始終太早失波打亂部署，但失咗兩球睇得出大家都好想追番，下半場初段大部分時間個波都係我哋身上。」球隊連續兩場在九龍灣公園作賽，同樣錄得0入球，「彬仔」承認場地的確影響己隊發揮，又指把握力需要改善：「仿真草個波好彈，對球員身體負荷又大，但其實兩隊都有影響，希望嚟緊埋門方面要做好啲。」