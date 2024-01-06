賽馬會菁英盃　冠忠南區3比1挫大埔

「賽馬會菁英盃」周六（6日）假香港仔運動場上演A組焦點戰，由冠忠南區鬥榜首的大埔。結果南區憑上演地標戰的積遜攻入處子球，加上佐佐木周及陳潤潼下半場各建一功，以3比1擊敗有加比爾取得入球的大埔。

南區有新加盟前鋒積遜上演地標戰，正選派出5位U22兵，包括顏翱天、陳傲軒及趙聡悟，古安奴及基斯坐鎮後防；大埔有6位外援擔正，謝臣傷愈復出，支援前線馬卡雷拿及卡朗攻堅，U22兵張力行今季首次擔正。

重返香港仔作賽的南區開局主動出擊，8分鐘陳凱柏開出罰球，加比爾頂走不遠，基斯禁區頂一射，被林志基接實。3分鐘後，陳凱柏傳中，趙聡悟的射門先被馬高斯山度士擋到，身旁的積遜第一時間衝前補中，地標戰就為斬獲入球，兼為南區先拔頭籌。33分鐘，陳凱柏左路的傳中直飛球門中柱彈出，積遜的補射，再被馬高斯山度士護空門。3分鐘後，馬高斯山度士接應罰球，頭鎚攻門可惜無功而還，未能於完半場前追和。

南區半場換入川瀨浩太，攻勢未見減弱，56分鐘，趙聡悟接應直線殺入禁區，大埔遲遲未能解圍，被佐佐木周在人堆中射入，為南區拉開領先優勢。「綠戰士」64分鐘靠角球攻勢發圍，雷仙奴斬入禁區，加比爾接應一頂入網，為大埔扳回一城。南區其後作出回應，73分鐘，佐佐木周右路落底傳中，陳潤潼後上助攻射入。最終大埔無力回天，以1比3不敵南區。

陳潤潼今場攻入加盟南區後的處子球，他形容是贏波是「一班隊友嘅努力」：「當時我哋畀對手追番球，好好彩入到波過到小難關，開心係因為球隊有入波。」今季由香港U23轉投南區，「阿潼」承認季初適應上一度遇到困難，但認為情況正在改善：「依家更清楚教練嘅要求，同埋了解自己嘅長短處，踢落好好多。」他又希望在接下來多場「賽馬會菁英盃」賽事中，繼續爭取表現：「嚟緊呢個月有好多場菁英盃，都想表現好啲，睇下聯賽重開嘅時候有冇得踢，可唔可以爭到出場機會，但最緊要都係自己要有進步。」