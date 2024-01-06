維拉慣性放棄英足盃　讓唔起米堡

英足盃第3圈賽事，英冠球隊米杜士堡主場出擊，越級挑戰英超勁旅阿士東維拉。維拉今季氣勢如虹，喺英超一躍成為爭標分子，不過佢哋一向唔太重視英足盃，今季聯賽、歐協聯雙線作戰下，好大機會放棄呢項賽事，令米杜士堡有機可乘，讓球主勝不妨一試。（無綫myTV SUPER周日凌晨1時30分直播）

維拉依家喺英超高踞次席，上望冠軍、下望前4，聯賽肯定係重中之重；領隊艾美利屬歐洲賽專家，之前帶西維爾同維拉利爾都贏過歐霸盃，現時已晉級16強嘅歐協聯亦屬爭霸目標，反而英足盃吃力不討好，重視程度肯定唔高。

翻查紀錄，維拉近年出戰英足盃幾乎全面投降，對上8場英足盃全部輸晒，而之前7屆都喺第3圈出局，包括畀史提芬納治、彼德堡等弱旅踢出局，似乎並非巧合，擺明無心爭冠，加上本身自己兵源亦唔算充足，寧願早啲出局，留力應付其他戰線好過。

米杜士堡喺前曼聯中場卡域克執教下，上季喺升班附加賽差啲就能夠升上英超，雖然今季表現麻麻，但近期總算回穩，各項賽事近6場取得4勝2負，包括喺英聯盃淘汰維爾港殺入4強，踢盃賽有一手，主場出擊有力製造冷門戰果，仲有得受讓咁筍，讓球主勝咪錯過。

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