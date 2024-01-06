賽馬會菁英盃　均業北區火併理文爭今年首勝

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周日(7日)「賽馬會菁英盃」安排多場好戲，其中北區運動場B組賽事，均業北區火併理文。首循環曾逼和理文的北區，已證明有本錢與強敵周旋，今仗勢力爭2024年首勝；「黃黑軍團」亦希望打開分組賽勝利之門，精彩大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上周日對大埔的聯賽改期，休戰了整整兩星期，主教練梁志榮盼能讓球員能稍為休息，但指平日訓練未有減低強度，眾將狀態可望維持。北區剛在聯賽僅負冠忠南區，今場於「菁英盃」面對陣容不整的理文，「細榮」表示會力爭重返勝軌：「理文雖然喺呢項賽事成績暫時唔係太好，又有幾名主力代表香港隊而缺陣，但佢哋夠晒球員，整體實力亦喺我哋之上，不過我哋都有信心贏波。」

羅港威盼繼續有貢獻

「細榮」又透露上場撞傷頭部，提早退下火線的葉卓文已沒有大礙，另外球隊現階段暫未有增兵計劃。至於上場有份建功的羅港威，希望繼續為球隊貢獻：「入到波當然開心，自己喺訓練時都感到狀態不斷提升，希望保持好表現。」

理文在元旦日的「香港超級聯賽會盃」決賽互射12碼不敵傑志，當然希望能及時反彈。作為上季「賽馬會菁英盃」決賽分子的「黃黑軍團」，今季分組賽4戰僅獲1和3負，包括去年10月遭北區逼和1比1，為爭取首勝自必加倍努力。理文除了有4位主力隨港隊備戰「亞洲盃」外，保利臣今場亦要停賽只能作壁上觀，好消息是早前傷及頭部的羅焯熙，今場有望復出。

基華尼頓達成百戰里程碑

雖然人腳不整，惟理文火力依然強勁，一對前鋒組合安尼亞及基華尼頓，近兩場合共炮製5個入球，後者上月底完成為理文上陣100場的里程碑，今場將繼續肩負「數胡」重任。

均業北區 4-3-3

16張桂華

77何浚皓 3柏度 6葉卓文 4韋法頓

99陳浩嘉 22劉君正 11肯迪

18戴子軒 9羅港威 27林樂勤

理文 4-4-3

25潘尚希

26黃俊皓 32杜度 5余煒廉 19余沛康

10亞哥斯達 16顏樂楓 18許可臻

12羅焯熙 9安尼亞 91基華尼頓