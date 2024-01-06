魯列夫反勝商竣程　晉級ATP香港站決賽

「中銀香港網球公開賽2024」周六（6日）上演男單焦點4強大戰，世界排名第5，賽事頭號魯列夫大戰中國18歲新星商竣程。最終魯列夫以盤數2 ： 1（4 ： 6、6 ： 2及 6 ： 3），晉級決賽。

商竣程在晉級過程先後淘汰迪亞里、雲迪桑普以及世界排名第10的泰科爾，日前更收穫澳網外卡資格，出戰該大滿貫正賽。這位中國球手與魯列夫，同樣深受香港球迷歡迎，因此兩人剛踏入球場，已引來觀眾熱烈歡呼。

商竣程首盤已打出驚喜，率先打破魯列夫發破發球局，局數領先2 ： 0。其後商竣程多次美妙擊球，成功收穫不少球迷掌聲。魯列夫落後下愈打愈燥，1次擊球落網後，更生氣得用球拍拍打左膝。商竣程第10局一度面臨破發，但都能夠化解，並以6 ： 4先拔頭籌。

魯列夫第2盤急起直追，第2局隨即破發。商竣程於落後局數0 ： 3時請求醫療暫停，他重新投入比賽後，大意失誤漸多，第1發球得分率僅43%，結果魯列夫第2盤贏6 ： 2追平。

雙方到決勝盤頭7局皆順利保發，直到第8局，商竣程發球稍欠穩定，出現發球雙錯誤，使魯列夫「Love Game」破發，領先局數5 ： 3。魯列夫於第9局未有讓勝利溜走，開出2球Ace保住發球局，最終魯列夫決勝盤贏6 ： 3，總盤數 2 ： 1反勝商竣程，打入決賽將與芬蘭好手胡梳禾利爭冠軍。

魯列夫今場曾經生氣得，用球拍擊打自己左膝洩憤，他賽後受訪時承認一度被商竣程打至不知所措，以致氣急敗壞，他笑言：「商竣程每球都打得很出色，很難接受1位那麼年輕的球手，幾乎把自己打至毫無還擊之力，因此當時為自己的表現感到焦燥。」

他亦大方稱讚商竣程表現眼前一亮，相信對方往後仍會不斷進步：「商竣程的反手威力很強，每1球落點都很深，好有威脅，他現在才18歲，仍有很多進步空間，即管期待他往後的發展。」

商竣程是役中段曾經請求醫療暫停，他賽後向球迷大派定心丸，表示自己經過連場激戰後，肌肉感到少許疲倦，才要求暫停作檢查。這位日前收穫澳網外卡資格的球手，在今站硬仗連連，包括次圈激戰超過3小時淘汰雲迪桑普，今仗也與魯列夫打足3盤才告負，他認為這項比賽，令他對澳網作充分準備，形容自己渡過充滿「正能量」的一周：「我在這個賽事累積很多信心，渡過很有正能量的一周，使自己以更放鬆的心態應付今年澳網。」談到今年目標，商竣程盼繼續享受比賽：「希望今年所有比賽，都能與今周一樣，只想着要享受網球，開開心心過好每一天，不要留有遺憾。」