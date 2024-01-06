數據分析遠藤航缺陣　利物浦好大鑊

利物浦雄據英超榜首，中場遠藤航功不可沒，呢位日本國腳更獲選為紅軍2023年12月最佳球員，根據OPTA統計，遠藤航有份上陣嘅英超賽事，利物浦勝出率達73.3%，相反佢缺陣之下，勝出率只有40%，遠藤航離隊踢亞洲盃，紅軍主帥高普一定好頭痕。

遠藤航上月為利物浦上陣8次，並喺對富咸一役射入1球，協助紅軍贏4比3，呢位防守中場踢法瞻前顧後，獲選為利物浦上月最佳球員絕對實至名歸。利物浦上年夏天以1,600萬鎊(約1.6億港元)向史特加收購30歲嘅遠藤航，原本只被視為副選，但佢愈踢愈上力，出戰15場英超，紅軍贏11場，佢缺陣5場，球隊只贏2場，充分反映遠藤航已成為利物浦不可缺少1員。

無奈遠藤航踢完上場對紐卡素之後，就要離隊為日本出戰亞洲盃，意味紅軍未來一個月失去贏波「護身符」，特別係下周一(8日)凌晨英足盃作客阿仙奴，勢必面臨重大考驗。

幸好利物浦另1位中場阿歷斯麥亞里士打上仗已傷愈復出，佢同遠藤航屬於位置上「競爭對手」，如果呢位阿根廷國腳想保住正選，未來1個月就要加倍努力展現身價。