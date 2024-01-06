香港隊　抵達多哈展首操　茹子楠：場地完美

「亞洲盃」決賽周舉行在即，香港男子足球代表隊周五（5日）晚上已由阿聯酋轉抵多哈，並在周六（6日）早上展開首操。後衞茹子楠收操後接受訪問，透露自己腳傷逐漸好轉，又大讚卡塔爾的球場及設備十分完美。

港隊剛結束阿聯酋海外集訓之旅，周五（5日）緊接來到「亞洲盃」主辦國卡塔爾作最後備戰，球員休息一個晚上後，翌早已率先展開首課操練。當中因傷缺陣上場對塔吉克友賽的後衞茹子楠，是日亦有參與訓練，收操後他接受本報記者訪問，透露自己傷勢：「早幾日仲喺健身室做復康訓練，啱啱今日落番球場。對狀態點都有少少影響，惟有勤力啲操，慢慢逐步嚟。」

同時，「茹子」又對多哈當地的球場及設施讚不絕口，直言不需要太多時間適應：「多哈天氣同阿布扎比冇咩分別，依到反而仲舒服啲。場地直情完美，設備同更衣室都高質好多，始終之前畀開世盃一線國家隊練波。酒店又有自己餐廳，提供嘅飲食好健康，可以隨時落去食嘢，待遇都幾好。」

另外，港隊早前在抵達多哈後受到熱烈歡迎，而下榻酒店更播放《黃金入球》，並有多名職員在入口兩旁不斷揮動區旗，歡迎他們到來，對此「茹子」亦感到十分驚訝：「人生26年第一次受到咁熱烈歡迎，由飛機機倉一出嚟個刻已經好多人影住，我都好享受其中。而最難忘係落穿梭巴士入酒店一刻，好似未比賽已經贏咗波咁，好有feel（感覺）。」