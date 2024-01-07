【有片】史達寧變罰球王　車路士大勝晉級

周日(7日)凌晨英足盃第3圈賽事，近況回勇嘅車路士主場4比0大破普雷斯頓，今季第2次踢出3連勝走勢進身第4圈。英格蘭前鋒史達寧今仗射入精彩罰球，佢最近嘅2個球都係罰球直接入波，成功解鎖新技能，成為車路士嘅罰球專家。

車路士迎戰英冠嘅普雷斯頓並唔輕鬆，超過半場都咬唔入對手，去到58分鐘先由布查頭槌頂入。車仔打開紀錄後即刻順晒，堤亞高施華66分鐘接應角球頂入，3分鐘後史達寧禁區外主射罰球直飛死角。85分鐘史達寧再助攻安素費南迪斯入波，完成4比0大捷。

史達寧轟入今季各項賽事第7球，同時打破自己1個半月入球荒，佢對上一次入波係上年11月底，作客紐卡素同樣係禁區外轟入精彩罰球。Opta數據顯示，史達寧英超生涯頭168球，只得1球係罰球射入，但最近2球都係用罰球直入，即時升呢做「罰球王」。

車路士領隊普捷天奴對史達寧解鎖新技能表示高興，賽後講笑話：「我同史達寧講，碧咸依家好驚，因為你就嚟威脅到佢入罰球嘅紀錄！罰球嘅嘢你可以日練夜練，但最重要係喺球場上射入，史達寧冇得別訓練，純粹係自信同技術嘅表現。」