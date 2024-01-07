艾迪侯域暫保帥位　未來2場定生死？

紐卡素喺周六(6日)晚英足盃第3圈「東北打吡」作客以3比0大勝新特蘭，總算結束英聯盃出局及英超3連敗頹勢，領隊艾迪侯域暫時保住帥位，但「喜鵲」未來2場英超對手係前3位勁旅曼城同阿士東維拉，好大機會又輸波，恐怕艾迪侯域過到初一，過唔到十五。

紐卡素今仗遇上傳統宿敵新特蘭，若然再輸，艾迪侯域九成九會被炒，幸好球員生性，表現非常落力，上半場35分鐘，祖連頓左路傳中，新特蘭中堅波勒特出腳攔截反而踢入自己龍門擺烏龍。

換邊後僅1分鐘，阿歷山大伊沙克為紐卡素射成2比0，至於新特蘭最有威脅1次攻門係中場柏列查特遠射擦楣而出。比賽末段安東尼哥頓殺入禁區遭對手侵犯，球證判罰12碼，阿歷山大伊沙克主射入網，贈新特蘭3蛋。

由於呢場「東北打吡」勝仗對於紐卡素意義重大，普遍「喜鵲」球迷支持領隊艾迪侯域留任，但紐卡素現時僅排英超第9位，相比上季退步太大，對於雄心壯志嘅沙特財團班主而言，絕對唔可以接受，未來2場大戰對曼城、阿士東維拉賽果，可能會決定艾迪侯域命運。