曼城衞冕之路首擊　輪換博半場細

上屆英足盃冠軍曼城，周日(7日)晚衞冕之路首擊，喺第3圈主場迎戰英冠仔哈特斯菲爾德。曼城續有王牌艾寧夏蘭特倦勤，正所謂殺雞焉用牛刀，相信今仗會派多名小將上陣，合作點都差啲，何況近期特別慢熱，遇上死守嘅哈特斯菲爾德，初段會陷於膠着，1.5球半場細有計。（無綫myTV SUPER周日晚10時直播）

曼城曾經7次稱霸英足盃，包括上屆決賽以2比1力克同市死敵曼聯，當然力爭衞冕喇。「藍月亮」王牌艾寧夏蘭特、快翼謝利美杜古及後衞史東斯雖然傷患好得七七八八，但始終之後聯賽、歐聯等連場硬仗，為穩陣起見，主帥哥迪奧拿今仗唔會畀佢哋冒險上陣。查實哥帥都幾肯用新人，奧斯卡波比、歷高利維斯、米卡咸美頓等小將今場有機會披甲，不過佢哋同部分主力夾得咁少，默契係差啲，而且曼城例入局慢，近8場有7次半場開1球或以下，可見一斑。

儘管艾寧夏蘭特今仗唔出得，但無損個人魅力，獲得法國足球雜誌《Onze Mondial》評選為2022/23年球季歐洲聯賽最佳球員，亦係呢位23歲挪威國腳，繼早前獲得2023年最佳球員及「挪威金球獎」後，近一星期第3次攞獎，完成攞獎「帽子戲法」。

另邊廂，哈特斯菲爾德喺英冠只係排下游，難與曼城相提並論，近4場更輸3場，遇強惟有擺鐵桶陣死守，睇番雙方近4次交手，有3次半場入球少於2球，哈軍初段守得兩嘴，一於撐半場細。

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