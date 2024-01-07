賽馬會菁英盃　均業北區火併理文

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「賽馬會菁英盃」周日（7日）上演連場激戰，其中北區運動場舉行1場B組賽事，均業北區與理文正面交鋒。北區改由張桂華把關，柏度及葉卓文鎮守中路，劉君正負責掃蕩中場，前線三叉戟為羅港威、黃偉國及朱偉均；至於在小組未嘗一勝的理文，基華尼頓和羅焯熙在兩側創造攻勢，為保連奴輸送彈藥，安尼亞及徐宏傑先列後備。

均業北區正選：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

3 柏度

4 韋法頓

6 葉卓文

9 羅港威［C］

11 肯迪

13 朱偉均

22 劉君正

73 黃偉國

99 陳浩嘉

理文正選：

25 潘尚希 [GK]

4 立花稜也

5 余煒廉

12 羅焯熙

16 顏樂楓 [C]

18 許可臻

19 余沛康

20 保連奴

32 杜度

33 迪高

91 基華尼頓

均業北區後備：

1 林駿杰 ［GK］

7 馬圖斯

8 伊泰路

14 何振廷

17 周家樂

18 戴子軒

20 陳曜燃

21 蘇啟浚

27 林樂勤

33 蕭世充

77 何浚皓

94 韋健豪

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

9 安尼亞

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

26 黃俊皓

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周日(7日)「賽馬會菁英盃」安排多場好戲，其中北區運動場B組賽事，均業北區火併理文。首循環曾逼和理文的北區，已證明有本錢與強敵周旋，今仗勢力爭2024年首勝；「黃黑軍團」亦希望打開分組賽勝利之門，精彩大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上周日對大埔的聯賽改期，休戰了整整兩星期，主教練梁志榮盼能讓球員能稍為休息，但指平日訓練未有減低強度，眾將狀態可望維持。北區剛在聯賽僅負冠忠南區，今場於「菁英盃」面對陣容不整的理文，「細榮」表示會力爭重返勝軌：「理文雖然喺呢項賽事成績暫時唔係太好，又有幾名主力代表香港隊而缺陣，但佢哋夠晒球員，整體實力亦喺我哋之上，不過我哋都有信心贏波。」

羅港威盼繼續有貢獻

「細榮」又透露上場撞傷頭部，提早退下火線的葉卓文已沒有大礙，另外球隊現階段暫未有增兵計劃。至於上場有份建功的羅港威，希望繼續為球隊貢獻：「入到波當然開心，自己喺訓練時都感到狀態不斷提升，希望保持好表現。」

理文在元旦日的「香港超級聯賽會盃」決賽互射12碼不敵傑志，當然希望能及時反彈。作為上季「賽馬會菁英盃」決賽分子的「黃黑軍團」，今季分組賽4戰僅獲1和3負，包括去年10月遭北區逼和1比1，為爭取首勝自必加倍努力。理文除了有4位主力隨港隊備戰「亞洲盃」外，保利臣今場亦要停賽只能作壁上觀，好消息是早前傷及頭部的羅焯熙，今場有望復出。

基華尼頓達成百戰里程碑

雖然人腳不整，惟理文火力依然強勁，一對前鋒組合安尼亞及基華尼頓，近兩場合共炮製5個入球，後者上月底完成為理文上陣100場的里程碑，今場將繼續肩負「數胡」重任。至於今季首次被提拔至1隊的U22小將黃朗嘉，上場「賽馬會菁英盃」對晉峰後備入替完成處子騷，他形容是「完了多年嚟嘅夢想」，並感謝教練給予機會。今場面對北區，他表示要特別提防林樂勤：「佢對北區進攻同防守都有好大嘅貢獻，我哋一定要好好留意。」