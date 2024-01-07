港超11隊都有份！港聯鬥國際邁亞密初選名單出爐

下月初訪港的美職球隊國際邁亞密，2月4日將與港聯假香港大球場踢表演賽，足總周日（7日）公布40人初選名單，11支港超球隊皆有球員入選，除了有明加索夫、安尼亞及神田夢實等多位本地頂級外援助陣之外，有份出戰「亞洲盃」決賽周的港隊球員，也榜上有名。

有阿根踢球王美斯效力的美職球隊國際邁亞密，上月公布將訪港與「香港隊」踢表演賽，賽會最初發布的宣傳海報上，只出現謝家榮、陳晉一及陳俊樂等港隊成員，而今次足總公布的40人初選名單中，11支港超球隊都有上榜，當中近一半為外援球員，包括勇奪上季香港足球先生的傑志前鋒明加索夫、理文前鋒安尼亞、標準流浪中場神田夢實及東方中場馬高斯等。

此外，有13名正隨港隊出戰「亞洲盃」決賽周的本地球員，包括葉鴻輝、謝家榮、李毅凱、陳晉一、林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞、孫銘謙、祖連奴、史提芬彭利拿及艾華頓，都在名單當中。值得一提，「亞洲盃」決賽周由2024年1月12日至2月10日舉行，與這場國際邁亞密表演賽「撞期」，幾位港隊球員屆時能否出戰值得關注。

港聯鬥國際邁亞密40人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮(大埔)

後衞：金旻奎、李毅凱 (標準流浪)、賀爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩 (東方)、周子謙 (港會)、陳晉一 (傑志)、川瀨浩太 (冠忠南區)、荷西安祖、杜度、徐宏傑 (理文)

中場：神田夢實、林衍廷 (標準流浪)、馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂 (傑志)、保利臣、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、巴科爾、孫銘謙 (東方)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)