省港盃　29人初選名單出爐　港隊先主後客　

第42屆省港盃正式復辦，香港隊將於1月31日及2月7日，以先主後客形式出戰兩回合賽事，力爭3連霸。足總周日（7日）公布29人初選名單，部分大港腳包括史提芬彭利拿、陳晉一、胡晉銘、潘沛軒等亦在陣中，惟未有透露主教練人選。

省港盃因為疫情停辦4年，2019年的第41屆省港盃，港隊當時由郭嘉諾領軍，以5比2擊敗廣東隊達成兩連霸。今屆賽事港隊將會先主後客，1月31日晚上8時在旺角大球場出戰首回合賽事，次回合則於7日後的晚上7時30分移師越秀山體育場進行。

至於港隊今次初選名單中，共有伍瑋謙、謝家榮、孫銘謙、李毅凱、陳晉一、周緣德、林衍廷、余在言、張憙延、胡晉銘、潘沛軒，以及史提芬彭利拿12名正隨港隊出戰「亞洲盃」決賽周成員，同時又不乏吳宇曦、周子謙等小將。

29人初選名單：

門將：雲天樂 (香港 U23)、伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、葉卓文 (均業北區)、孫銘謙 (東方)、曾以行 (香港 U23)、周子謙 (港會)、陳晉一、周緣德 (傑志)、陳凱柏 (冠忠南區)、 余煒廉 (理文)

中場：林衍廷 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港 U23)、簡嘉亨 (港會)、趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延、胡晉銘 (理文)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、劉家喬 (香港 U23)、馬 斐、潘沛軒 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)