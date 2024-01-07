佐敦軒達臣想返英超　大幅減薪在所不惜

英格蘭中場佐敦軒達臣，上年夏天爭議性由利物浦轉投伊蒂法克，雖然周薪高達70萬鎊(約700萬港元)，不過半年過後仍然未能適應沙特阿拉伯聯賽，球隊成績同佢個人表現都令人失望。據報佐敦軒達臣已放風，希望冬季轉會窗重返英超，就算大幅減薪亦在所不惜。

33歲嘅佐敦軒達臣曾高調批評沙特等國家打壓性小眾，但自己就被伊蒂法克嘅天價薪酬吸引轉會，被唔少人批評「出賣靈魂」。佐敦軒達臣去到沙特後發展差勁，由謝拉特帶領嘅伊蒂法克只排第8位，歇冬前9場不勝，平均主場入座率唔夠8,000人。英國《每日郵報》報道，為確保有份出戰夏天嘅歐國盃，佐敦軒達臣近期向經理人放風，希望可以重返英超搵食。

佐敦軒達臣可唔可以成功轉會，要睇佢決心有幾大，首先70萬鎊周薪肯定唔會有球會負擔得起，佐敦軒達臣勢必要減薪超過5成。另外，佢喺沙特嘅「免稅」待遇，係要佢留隊至少2年先可以獲得，如果佢今個月轉會，又要補交約700萬鎊稅款，財政會受極大打擊。報道指富咸、水晶宮同紐卡素都物色緊中場球員，亦有不知名德甲球隊對佐敦軒達臣有興趣，就睇佐敦軒達臣點樣選擇。