賽馬會菁英盃　標準流浪後上3比2贏晉峰

周日（7日）「賽馬會菁英盃」上演B組賽事，標準流浪於九龍灣公園硬撼晉峰。晉峰今場一度領先兩球，但流浪憑劉智樂入球，加上後備入替的伊巴謙梅開二度，最終以3比2反勝晉峰，繼續保持不敗之身兼排榜首。

流浪今場派出梁凱俊、陳冠燊及龍梓軒3名U22，金旻奎復出與林堂真鎮守後防，林嘉緯、神田夢實及岡本玲仁在中場派牌，入球重任落在劉智樂身上，伊巴謙先列後備。晉峰則派出陳嘉昊、李呈、黃政德、呂卓芹及歐陽浩銘5名U22，袁世傑、何思哲負責攻堅。

標準流浪開賽初段已積極搶攻，2分鐘岡本玲仁單刀未能射破陳嘉昊十指關。不過先開紀錄一方卻是晉峰，5分鐘李呈接應文智星橫傳撞射得手。落後的流浪嘗試反撲，28分鐘劉智樂近門拗腰一射無功而還，惟之後一次攻勢晉峰再下一城，邵昀俊前場搶截成功後再勁射破網。流浪隨即換入基藍馬客串中鋒，臨完半場劉智樂禁區頂抽入，晉峰暫時領先2比1，返入更衣室。

易邊後流浪接連換入趙正宇、伊巴謙加強攻力，57分鐘伊巴謙推順施射一腳冷箭但高出。流浪之後頻頻透過高空波佔優，71分鐘神田夢實開出角球，金旻奎頭槌頂高。1分鐘後伊巴謙半場附近起腳，笠死門將陳嘉昊，助流浪追平2比2。79分鐘基藍馬心口二傳，伊巴謙斜身窩利抽入，今場個人梅開二度，最終流浪以3比2反勝晉峰。

標準流浪最終險勝3比2，總監李輝立（Philip）指過程驚濤駭浪，對後防表現不太滿意。同時他又透露今場梅開二度的前鋒伊巴謙，下半季或有機會離隊：「有球會畀好高價佢，人工同我哋差好遠，可能佢會去試半季，我哋唔會阻人發達，等佢出去揾吓錢。不過一切等遲啲再公布，希望之後揾到更好外援，前鋒同中堅位都唔夠人。」

至於攻入職業生涯首球的中場邵昀俊（Michael），賽後卻對未能幫助球隊全取3分感到失望：「好開心入到呢球波，但始終入唔入波唔係最重要，都想幫球隊攞到分，但結果未如理想。」除此之外，Michael今季上陣時間較以往多，他認為有助自己進步：「落到場進攻、防守都踢得放咗，加上今年球隊踢法喺前場逼搶，自己長處係搶波、跑動，對我嚟講簡單啲。」