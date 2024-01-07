賽馬會菁英盃　均業北區3比1反勝理文

「賽馬會菁英盃」周日（7日）上演連場激戰，其中北區運動場舉行1場B組賽事，均業北區與理文正面交鋒。最終北區憑林樂勤梅開二度，加上肯迪有1球進帳，以3比1反勝對手，全取3分。

北區改由張桂華把關，柏度及葉卓文鎮守中路，劉君正負責掃蕩中場，前線三叉戟為羅港威、黃偉國及朱偉均；至於在小組未嘗一勝的理文，基華尼頓和羅焯熙在兩側創造攻勢，為保連奴輸送彈藥，安尼亞及徐宏傑先列後備。

開賽僅4分鐘，黃偉國接應右路傳中，近門施屢頭槌，被潘尚希救出，幾乎為球隊取得領先。形勢較為被動的理文，到24分鐘反而先開紀錄，羅焯熙罰球斬入禁區，保連奴混戰中掃入，理文領先1比0完半場。

理文換邊後換入安尼亞及亞哥斯達，加強攻力，但北區到65分鐘順利追平，後備入替的馬圖斯起腳，省中理文球員，肯迪射成1比1。北區得勢不饒人，76分鐘調入林樂勤及戴子軒，2分鐘後就收到奇效，戴子軒送出直線，黃偉國傳入中間，林樂勤門前撞入，助球隊反超。 林樂勤補時階段射入罰球埋齋，北區贏3比1完場。

北區下半場調入林樂勤及戴子軒，兩人隨即作出貢獻，協助球隊反勝，主教練梁志榮樂見本季多次調動都收到效果：「我唔敢講呢個係『神調動』，作為教練要確保後備入替嘅球員，知道點踢先幫到球隊，好開心今季啲調動都有作用，希望大家繼續努力。」北區今場全取3分後，3場分組賽取得2勝1和，不過「細榮」對出線形勢未敢樂觀：「傑志同標準流浪實力好強，晉峰之後都有新外援加盟，所以嚟緊場場都難踢，我哋要做好自己先。」