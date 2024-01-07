賽馬會菁英盃　充當後備殺手　林樂勤：多謝隊友

均業北區周日（7日）在「賽馬會菁英盃」B組賽事，以3比1反勝理文，其中林樂勤（Jordan）下半場入替後，梅開二度助球隊奠勝，他賽後受訪時各為自己送出助攻的黃偉國致謝，並對能夠擊敗實力強大的理文感到振奮。

Jordan今場於76分鐘後備登場，僅花2分鐘就接應黃偉國助攻門前射入，再於補時階段射入罰球，協助北區鎖定勝局贏3比1。他賽後不忘向黃偉國道謝，稱有賴對方送出妙傳，自己才能於入替後不久取得「士哥」：「好多謝『阿國』畀得好靚，我先入到波，呢球絕對係佢嘅功勞，同埋理文人腳比較強，我哋都可以反勝，呢點特別開心。」

連同今場兩個入球，林樂勤本季各項賽事目前已攻入4球，他感激教練團信任：「教練畀好多自由度我，喺場上放膽去踢，好開心今日一落場就交到貨，報答佢哋嘅信任。」

此外，港聯將於下月友賽國際邁亞密，省港盃亦將於本月31日舉行首回合賽事，Jordan順利入選這兩個比賽的初選名單，使他感觸良多：「有好多『大港腳』同外援入選港聯初選名單，今次有我份，證明有人留意到我呢半季表現唔錯，所以有啲感動。」