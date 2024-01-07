英足盃「預演決賽」　阿仙奴紅軍半場大駁火

英足盃第3圈爆發超級大戰，阿仙奴主場迎戰利物浦。「兵工廠」近況回落，經歷2連敗後由「聖誕冠軍」跌至聯賽第4位，需要一場勝仗重拾士氣，至於「紅軍」2連勝後進佔聯賽榜首，不過穆罕默德沙拿缺陣影響甚大，考慮到雙方近3次交手半場全開2球或以上，包括早前聯賽碰頭半場踢成1比1，1.5球半場大值得買入。（無綫myTV SUPER周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴於聖誕檔期首戰賽和利物浦1比1，登上英超「聖誕冠軍」寶座，但之後連續兩場自爆，先後敗於韋斯咸及富咸腳下，其中1比2輸畀富咸嗰場，迪格蘭賴斯與加比爾馬加希斯激烈爭執，加比爾馬天尼利又拒絕同伊美路維握手，隊內氣氛唔多好，領隊阿迪達賽後形容為「今季最差一戰」，幸好非國盃及亞洲盃徵召球員對佢哋影響有限，主力當中只有富安健洋暫時離隊，仍可排出強陣出擊，希望打場翻身仗。

相比之下，利物浦近期踢出氣勢，賽和阿仙奴後聯賽2連勝，上仗4比2擊敗紐卡素更獲主帥高普大讚係「逼搶教材」，士氣高昂。

較為可惜嘅係穆罕默德沙拿同遠藤航分別應付非國盃及亞洲盃而暫別「紅軍」，失去兩位主力肯定有影響，剛好同近況回落嘅阿仙奴扯平，令到今場勝負難料，既然兩軍近年交手即撻着，半場大不妨再追。

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