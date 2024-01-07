賽馬會菁英盃　港會2比1反勝香港U23

香港足球會足球場周日（7日）壓軸上演「賽馬會菁英盃」A組賽事，港會與香港U23正面交鋒。結果港會靠福保羅及泰亞高各建一功，以2比1反勝一度由劉家喬取得領先優勢的香港U23，重返勝軌。

港會正選派出今季首次擔正的19歲門將艾斯亨利，與李俊諺及費利皮爾另外兩位U22兵鎮守後防，里奧復任正選，與福保羅聯手攻堅；香港U23則有劉家喬重返正選大軍，上場「起孖」的鄧筵霑與鄭進泓坐鎮中場，倒戈的杜國樑出任中堅。

上場取得大勝的香港U23，今場繼續搶攻，8分鐘劉家喬禁區頂推順起腳得手，為香港U23早早取得領先優勢。港會站穩陣腳後，搶回不少攻勢，19分鐘，莊文歷的射門考驗不到雲天樂。34分鐘福保羅接應傳中，頭槌一頂入網，為港會扳平。42分鐘，香港U23罰球機會，港會遲遲未能解圍，令李樂謙有機會起腳，不過偏離目標。

換邊後港會隨即發起一輪猛烈攻勢，52分鐘李俊諺高波傳入禁區，費利皮爾頭槌攻門，被雲天樂托出底線。2分鐘後，白星馳的勁射又中柱彈出。72分鐘，加斯特夫禁區內被後備入替的宏愷志侵犯，球證直指12碼點，泰亞高操刀射入，為港會反超前。87分鐘，鄧筵霑窄角度起腳，又被艾斯亨利撲走。最終港會將2比1勝局保持到完場，終止4場不勝頹勢。