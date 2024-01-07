ATP香港站　頭號種子魯列夫大熱封王

「中銀香港網球公開賽2024」男單決賽周日（7日）舉行，頭號種子、世界排名第5的俄羅斯球手魯列夫以大熱姿態，直落6：4、6：4擊敗世界排名69的胡梳禾利捧走冠軍。雙打方面，2號種子艾華路／柏域決賽以7：6（3）、6：4擊敗頭號種子比利時組合基利／維利根。

俄羅斯的魯列夫4強連救13個破發點，以4：6、6：2及6：3險勝以外卡出賽的中國新星商竣程。決賽魯列夫迎來24歲芬蘭選手兼好友胡梳禾利，這位俄羅斯球星今場表現更加冷靜，連續兩盤成功破發。他全場轟出5記「Ace球」，更於第2盤3次送出「Love Game」，最終僅花1小時17分鐘以直落6：4、6：4取勝。

至於胡梳禾利今場發球穩定性不理想，雖然全場有5記「Ace波」，但亦有4次發球雙失誤，他的一發、二發得分率為67％及52％，兩項皆比魯列夫為低。另外他全場有多達13次無壓力下失誤，比魯列夫多達7次，成為勝負關鍵。魯列夫和胡梳禾利私底下分屬好友，賽後兩人「攬頭攬頸」，場面溫馨。

26歲的魯列夫自去年8月辛辛那提賽32強不敵胡梳禾利後，近8戰對世界排名50以外的球手取得全勝，今場魯列夫成功「一雪前恥」，贏得生涯第15座ATP錦標，賽會亦特別送上香檳以作紀念。賽後魯列夫感謝這位「特別的」對手：「還記得2020、2021年，我們曾一起訓練，自那時起我們就保持友好的關係，是很要好的網球朋友。多謝Emil為我帶來的高強度訓練，令我那時有不錯的表現，打進過8強（澳網、美網、法網）。好享受和你比賽，你的人很好，也很有天賦，發球亦很大力量，祝福你和你的團隊，你值得贏更多、更多的比賽。」

擁有一頭亮麗秀髮、性格鮮明的魯列夫於香港擁有大量粉絲，有他的比賽幾乎場場爆滿，他感謝球迷對他的支持：「這個星期太棒了！我很愛這個城市，好開心可以打出高水平網球，以冠軍開始新一年。老實說，我也不清楚為何我會值得有這麼多人愛戴，獲得支持是很困難的事，同時很容易就會失去這些支持，特別是我的國家，所以我很感謝他們。」這是他換上新教練和新體能教練後的首個冠軍，他直言意義重大，完成香港賽後，他將休戰一個星期，為1月14日展開的澳洲網球公開賽作最後準備。