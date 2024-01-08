阿仙奴瘋狂失機3連敗　吞利物浦雙蛋出局

周一(8日)凌晨英足盃第3圈重頭戲，阿仙奴主場大戰利物浦，「兵工廠」今仗雖然製造大量攻門，但前線球員瘋狂失機，錄得1.89嘅預期入球(xG)卻交白卷，最終尾段連失2球吞利物浦2蛋出局。阿仙奴經歷3連敗，再有箭頭加比爾捷西斯受傷，領隊阿迪達更暗示1月冇錢買人，下半季前途堪虞。

兩隊今仗都強陣出擊，阿仙奴上半場攻勢凌厲，頭10分鐘已製造多次攻門，但雷斯尼爾遜扭過門將射中網側、馬田奧迪加特勁射中楣，今場改踢中鋒嘅夏維斯亦連環失機。換邊後利物浦重拾節奏，阿仙奴有攻勢但繼續敗家，結果80分鐘積及基奧柯擺烏龍幫利物浦入波，補時階段路易斯迪亞斯再入一球，助利物浦贏2比0晉級。

阿仙奴近期出現信心危機，連續輸畀韋斯咸、富咸同利物浦後，3連敗走勢中合共有60次攻門、總xG有6.47球但實際只係入得1球。阿迪達賽後表示：「賽果令人失望，面對歐洲狀態最好嘅球隊，我哋踢得好好兼製造好多機會，但未能轉化成入球。我哋肯定要改變依家嘅節奏，球隊會團結度過難關。」

巴西前鋒加比爾捷西斯今場因膝傷缺陣，暫時未知傷勢嚴重程度，要求阿仙奴今個月買前鋒嘅呼聲日漸高漲，不過阿迪達就暗示未必可以實行：「球隊嘅需要係一件事，實行嘅能力係另一件事，依家買人唔太現實，我嘅工作係要提升現有球員，幫球隊拎更好成績。」