拿度因肌肉撕裂退出澳網：盡快跟大家見面

剛復出不久的西班牙傳奇球星拿度，周日（7日）在個人社交平台宣布因肌肉撕裂決定放棄爭逐本周日開打的澳洲網球公開賽；這位前世界「一哥」在告別之年缺席首項大滿貫，無疑令人感到遺憾。

擁有22項大滿貫冠軍的拿度，去年初因傷休養近一年後，上周復出在布里斯班的ATP250賽事爭逐，最終8強止步；拿度當時已透露感到身體有點問題，要進行檢查，時隔兩天後他在社交平台宣布退出澳網決定。這位37歲的西班牙天王復出僅打了3場比賽，再度「離場」。

「在布里斯班的最後一場比賽，我的肌肉出了一點問題，讓我很擔心，抵達墨爾本後進行磁力共振檢查，發現肌肉有輕微撕裂，幸運的是撕裂部位不是舊傷位置，現在我沒有做好準備進行五盤三勝制賽事，因此我將返回西班牙會見醫生，接受治療，並休息一段時間。」拿度坦言未能到墨爾本出戰澳網感到遺憾:「為了這次復出，我過去一年付出了很大的努力，就像我一直所講，目標是三個月內達到最佳狀態，雖然未能在墨爾本球迷前比賽，令我感到遺憾，但情況不是太差，我們對本季接下來的計劃仍然保持積極心態，希望盡快跟大家再見面。」

澳網將於本月14日在墨爾本開打。至於拿度將會集中恢復狀態，期望可出戰5月20日展開的法網，他過去在此紀錄性贏得14次冠軍。拿度最近一年在大滿貫亮相就是去年的澳網，而隨着他宣布退賽，這也是自1999年後澳網首次沒有「2R」拿度或費達拿的參與。