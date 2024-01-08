法媒爆麥巴比傾掂去皇馬　炒業餘隊慶祝？

法國球星基利安麥巴比去向有重大發展，據法國媒體《Foot Mercato》報道，呢位25歲前鋒日前同皇家馬德里達成協議，將會喺夏天以自由身加盟。巴黎聖日耳門(PSG)周一(8日)凌晨法足盃對業餘球隊雷維爾，麥巴比令人意外正選上陣，並且連中三元助PSG狂勝9比0晉級。

麥巴比早前宣布唔會執行續約PSG條款後，今個月開始可自由同法國以外球會斟介，據報佢同皇馬會長皮里茲連日商討後，《Foot Mercato》指雙方已經達成協議，權威記者Santi Aouna未有公開合約細節，但指皇馬開出嘅條件雖然比2022年嗰陣低，但獲得麥巴比同意，夏天自由身加盟成為定局。

喺麥巴比離隊消息曝光後，PSG喺法足盃作客雷維爾，麥巴比竟然正選披甲，最終麥巴比喺48分鐘內完成「帽子戲法」，加上馬高阿辛斯奧、干卡路拉莫斯、高路梅安尼等球星入波，輕鬆大勝9比0晉級。PSG教練安歷基賽後未提轉會傳聞，但就解釋麥巴比上陣原因：「麥巴比想落場，佢嘅說話比教練更有份量，當佢落場，教練、隊友、觀眾同對手都會開心。」