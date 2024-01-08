比素踏入2024出師不利　利素禾斯基破「魔咒」

應屆世界冠軍比素踏入2024年第一擊即出師不利，周日在倫敦上演桌球大師賽不敵利素禾斯基，首圈出局，並讓利素禾斯基成功打破「魔咒」。

以16號種子身份參賽的利素禾斯基形容大師賽是最「恐怖」的比賽，每次踏入亞歷山德拉宮都是相當緊張，然而今年他在首仗以6比2淘汰了世界冠軍比素，首次在這項球壇標誌性賽事中成功闖關。「經過第一局之後我的感覺不俗，但我仍然相當集中，畢竟對方是世界冠軍，不能容許我放鬆。」這位32歲的英格蘭名將過出三次參加大師賽，先後不敵丁俊暉、韋遜及奧蘇里雲，均無緣晉級。

至於比素對自己的發揮亦相當失望，他賽後坦言:「這真是太可怕，如果我保持這樣的表現，大家於2025年應該要在Q-School（爭入職業賽的賽事）見到我。」利素禾斯基躋身8強後，將面對「魔術師」梅菲，這位世界排名第6的名將在另一場比賽以6比2擊敗中國張安達，這也是他生涯第20次在大師賽亮相。

值得一提是梅菲面對利素禾斯基將是一場重磅大戰，過去他們三次相遇，但梅菲都未贏過一仗。這位前世界冠軍對8強展望也向利素禾斯基蓋上高帽:「擁有周四晚門票的球迷將會大飽眼福，我們兩個都不會留手，我認為誰勝都不會花很長時間，利素禾斯基正是展示他的才華，他已準備好贏得大獎，這可能是今個星期。我希望不會，但會全力以赴。」他們將於周四爭逐4強席位。