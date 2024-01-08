周二直播香港東方火拼滿貫　強盾神矛爭做一哥

甲一男籃聯賽周二（9日）爆發巔峰對決，由兩支長勝勁旅香港東方與滿貫互撼，爭奪常規賽一哥榮譽；一支是聯盟火力最強、另一支擁有最穩固防守力量，強強交鋒勢擦出激烈火花。（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時同步直播）

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兩軍過往8戰聯賽全勝而回，其中「綠軍」3場得分破百，場均攻入96.9分傲視同儕，事實上自「籃底霸王」蓋帝斯加盟後低位食胡機率颷升，保護籃板、製造第二次進攻、以至反擊快攻的爭分殺着，滿貫無論在內線或外圍，均令敵方難以招架。「綠軍」兵源充沛板櫈深度較高，讓主教練徐仲毅更加運籌帷幄，成為爭勝另一優勢。

香港東方在巴拿莫域調教之下，眾將在防守上的功夫明顯再上一層樓，成功壓制對手得分，場均只失57.8分，是10隊中失分最少的最強之盾。當然，東方的進攻能力亦十分強悍，場均錄得81.6分，其中加拿大籍居港外援麥洛連持續火熱，配合徐氏兄弟、外圍射手梁嘉顯及陳兆榮悍將，肯定搏盡每一個球權，與敵方周旋到底。