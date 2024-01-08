英格蘭領隊希望　卡域克等住再戰英超

隨住朗尼早前被伯明翰炒魷、謝拉特喺沙特執教成績差勁，英格蘭「黃金一代」唔識教波成為球迷熱話，唯一曙光就係米杜士堡領隊卡域克，呢位英格蘭名將之前做曼聯看守領隊、上季執教米杜士堡都有傑出表現，據報唔少英超球會都吼實佢嘅發展，再戰英超只係時間問題。

《The Athletic》最近盤點英格蘭「黃金一代」教波表現，朗尼、林柏特、謝拉特、加利尼維利、史高斯等全部唔合格，不過42歲嘅卡域克就得到好評，佢2021年短暫執教曼聯3場拎到2勝1和，場均2.33分成績係費格遜後曼聯最高分領隊；上季執教米杜士堡，將球隊由21位帶到去升班附加賽，可惜最後功虧一簣；今季卡域克已率米杜士堡殺入英聯盃4強，有望製造奇迹。

對於「踢而優則教」嘅風氣，卡域克就有保留：「做領隊唔容易，本身係咪球星根本唔關事，大家只會用你依家嘅成績作判斷，你過去有咩成就冇人會理。」卡域克嘅潛質有目共睹，之前紐卡素、水晶宮等球會盛傳易帥，卡域克都喺候選名單上出現，而且佢身上有「曼聯DNA」，如果教出好成績，話唔定不久將來都有得上演「愛回家」。