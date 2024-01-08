闖亞洲盃挑戰強敵　陳肇鈞：交出最好嘅表現

卡塔爾「亞洲盃」決賽周開幕在即，港隊相隔56年再登上大舞台，作為外圍賽晉級功臣之一的陳肇鈞（Philip），今季重返大埔表現搶鏡，如願入選港隊決選登上前往多哈的班機。作為今屆賽事世界排名最低的球隊，港隊將要面對重重難關，被視為進攻重心之一的Philip，則認為壓力不在港隊，只希望在決賽周勇於表現自己，回饋球迷支持。

年輕時曾遠赴巴西學法，職業生涯初期也曾奪得最佳青年球員，然而Philip的港隊之路並不平坦，2019年27歲的Philip首次為大港腳披甲，去到2022年才迎來代表隊處子球，外人看來這一切可能來得很遲，對此Philip說：「遲嚟總好過冇嚟，以前可能冇發揮出自己嘅天份或潛力，浪費咗幾年時間，一年踢一兩場好波係唔足以入港隊，加上當時有啲固執唔肯跳出去嘗試，做唔到就冇得怪人，嚟緊最緊要係可以幫到港隊，前提係喺球會要有表現。」

今季重披大埔戰衣的Philip，以主力身分交出亮麗表現，「綠戰士」在踏入2024年前6場聯賽取4勝2負佳績，其中Philip多次挺身而出成為搶分功臣，先後在對東方、標準流浪、冠忠南區及理文的4場聯賽有波入，當中不乏含金量極高的致勝入球，為球隊佔據積分榜前列位置。手槍手勢指向自己，成為今季Philip的招牌入球慶祝動作，他解釋是在提醒自己要不斷進步：「我相信唯一一個可以殺死我嘅人係得自己，而唔係任何其他人。」

港隊2022年於「亞洲盃」外圍賽第3圈遠赴印度作賽，疫情令這次遠征之旅更具挑戰，有份在陣的Philip回憶起當時狀況，依然記憶猶新：「我哋去之前係做足防疫措施，但當地係（防疫）完全鬆懈，記得第2場我有取得入波，當時已經好唔舒服，但我都冇諗咁多，返到酒店我都暈咗，當時好多球員染疫後，連落床都有問題，可想而知仲要踢波係幾難。」用生命換來大港腳生涯的首個入球，兼為睽違港隊後再奪「亞洲盃」決賽周資格，Philip形容那是他倍感驕傲的成就：「意義係特別大，因為幫到香港隊做到咁多年嚟都做唔到嘅嘢，成個過程係好好嘅回憶。」

港隊在莊恩安達臣帶領下，建立了鮮明的逼搶踢法，Philip承認最初也需要時間適應：「安帥嘅逼搶踢法，都係希望我哋喺最短時間內可以起到腳，換言之係冇得上腳或貪波，一開始都需要啲時間去習慣。」除了戰術，Philip亦欣賞安帥激勵球員的方式：「無論對咩對手，佢都好有信心，唔覺得自己會被擊倒，佢會鼓勵所有人去做到一樣嘢，交出自己最好嘅一面，將目標訂得高啲，呢種信念我係幾欣賞。」即將踏上「亞洲盃」決賽周舞台，Philip形容他賽前心情非常放鬆，認為壓力不在港隊：「今次雖然是大賽，但我覺得壓力唔喺我哋度，我比較擅長進攻，希望可以製造到入波，除咗做好教練要求，最緊要係落到場表現自己，同隊友一齊踢出好睇嘅比賽，畀球迷一個交代。」

【陳肇鈞檔案】

出生日期：1992年8月1日

年齡：31歲

位置：中場

身高：1米72

球衣號碼：16

現效力球隊：大埔

曾效力球隊：深水埗、橫濱FC香港、南華、東方龍獅、冠忠南區、標準流浪、傑志、晉峰

說到Philip今季最想感謝的人，肯定非大埔主教練李志堅莫屬，今季放棄其他球隊的邀請，最終選擇重返大埔，Philip說很大原因是「堅Sir」：「當然對大埔會有情意結，但未認識葉生（大埔領隊葉志雄）之前，選擇返嚟大埔完全係因為『堅Sir』。」兩人第3度合作，Philip形容與「堅Sir」的關係已超乎球員與教練：「我哋之間嘅友誼係好難去形容，我哋睇嘅嘢同做嘅嘢咁啱係好相似，『堅Sir』除咗係我嘅教練、同事，同啟發咗我好多嘢嘅老師之外，亦都係好好嘅朋友。」

今季「綠戰士」再以不被看好的姿態，於港超群雄中殺出一條血路，Philip承認情況與2018/19賽季聯賽奪冠那年有幾分相似：「今年係有啲似，特別係開咗咁好嘅頭，嚟緊要保持住係好難，再創奇蹟唔係冇可能，希望球會上下必須保持一致方向。」