兩軍鬥頹先求穩　曼聯韋根半場講和

今晚英足盃第3圈獨腳戲，由韋根主場越級挑戰上屆亞軍曼聯。韋根只係英甲下游分子，攻力又麻麻，對住勁旅一定玩死守，「紅魔鬼」表現時好時壞兼傷兵多，加上踢親英足盃例留前鬥後，半場和不妨再追。（無綫myTV SUPER周二凌晨4時15分直播）

韋根一度係英超「打不死小強」，年年都護到級，並且喺2013年擊敗曼城勇奪英足盃，可惜之後每況愈下，依家更淪落到英甲第18位，不勝唏噓。韋根現由當年英足盃冠軍功臣馬隆尼執教，近況只屬一般，之前6場僅得1勝2和3負，入得5粒咁大把，其中5場開2球或以下，而之前兩圈英足盃對弱旅埃克塞特同約克城，都係小勝晉級，明顯守強攻弱。

英超「8哥」曼聯今季有個特別「頻率」，當你對佢死心時又會畀到驚喜你，但每當佢畀個希望時總係失望居多，好似之前連續4場不勝兼食白果，突然爆一場反勝阿士東維拉3比2，熱血到暈，諗住佢哋食住個勢乘勝追擊之際，上場又倒灶輸畀諾定咸森林，真係好難捉摸呀。

曼聯始終陣中傷兵唔少，包括哈利馬古尼、勞基梳爾、域陀連迪路夫及美臣蒙特，就算門神奧拿拿延遲返喀麥隆國家隊打非國盃，都會留番嚟踢下仗聯賽大戰熱刺居多，今場會被收起，預計莊尼伊雲斯、基斯甸艾歷臣、拉舒福特等主力，會帶住馬恩奧、甘華拉等小將嚟踢。

雖然爭前4要緊，今場英足盃應該半力出擊，但話晒都係曼聯今季爭冠最後希望，相信佢哋唔會輕易放棄，主帥坦哈格領軍出戰英足盃都係先求穩陣，「紅魔鬼」上屆6場全開半場和，其中4次半場互交白卷，預計今場初段會試探為主，下半場先嚟料，半場和值得追多鋪。

更多賠率：