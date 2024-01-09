曼聯英足盃輕取韋根　第4圈抽上上籤

周二(9日)凌晨英足盃第3圈賽事，曼聯作客2比0輕取英甲球隊韋根，保住今季捧盃希望。曼聯喺盃賽抽籤繼續行大運，第4圈對手將會係英乙嘅紐波特郡或非聯賽球隊伊斯特利。2024年成功打響頭炮後，領隊坦哈格豪言新老闆上場後，將會喺新一年展開大反擊！

雖然對手只係英甲球隊，不過抖咗壬超過1星期嘅曼聯精銳盡出，全場壓逼主隊並製造大量射門機會，如果唔係把握力差早就大勝一場。曼聯喺22分鐘開紀錄，達洛治禁區邊熨射死角入網，第2個入波要到74分鐘先出現，般奴費南迪斯禁區內博到12碼，佢親自操刀射入，曼聯全場28次射門下贏2比0晉級。

曼聯喺英超大落後，歐聯、英聯盃亦已出局，英足盃成為今季唯一捧盃希望，而佢哋籤運亦冇得頂，第4圈對手係英乙紐波特郡或非聯賽球隊伊斯特利，晉級冇太多懸念。第4圈仲有唔少矚目大戰，包括衞冕嘅曼城作客熱刺、車路士主場惡鬥阿士東維拉等等。

曼聯新高層拉特克利夫、巴斯福特同白蘭斯今仗都入場觀戰，亦順利打響2024年頭炮，坦哈格賽後表示：「新老闆上場係一大鼓舞，大家都好樂觀。我哋嘅計劃遇上好多挫折，但會面對同克服佢哋，最重要係繼續生存，然後進行大反擊！我哋今場踢得好好，製造好多機會，我覺得今場應該入更多波。」