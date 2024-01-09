球圈紛紛悼念碧根鮑華　馬圖斯：是整個德國的損失

碧根鮑華逝世的消息令球壇震驚及惋惜，國際足協（FIFA）、德國足總及多位球圈名人均對這位傳奇人物離世表示哀悼，馬圖斯更直言:「他的去世是足球界及整個德國的損失。」

國際足協在官網帖文悼念，換上了碧根鮑華於74年帶領當時的西德以東道主身份捧走世界盃的領獎圖片，並向這位一直對球壇有貢獻的傳奇人物作崇高的致敬；而國際足協主席恩法天奴稱讚碧根鮑華是「德國和世界足球的傳奇人物」，他更在個人社交平台上表示，儘管他的「功績和成就都是名垂歷史」，但這位「德皇」卻一直保持謙虛態度，是「一個直正偉大的人，足球冠軍及真正的傳奇人物。他永遠被歷史銘記！」

德國總理紹爾茨表示:「作為贏得世界冠軍的球員及教練，碧根鮑華稱得上是最偉大的德國足球員之一，他讓幾代德國球迷的追捧。我們永遠懷念他。」

至於德國名宿馬圖斯在《圖片報》網站上表示:「即使我知道碧根鮑華的情況並不順利，但我還是感到震驚，他的去世是足球界及整個德國的損失。」他續稱:「無論作為球員、教練還是場外，碧根鮑華都是最偉大的球員之，每個認識他的人都知道他是一個多麽慷慨的人。一位好朋友離開我們，我們永遠懷念他！」此外，德國足總亦有發文悼念。

至於阿根廷球王美斯在個人社交平台，也為碧根鮑華發文悼念，並寫道：「QEPD」(安息)。