丁俊暉轟147創大師賽歷史　遺憾不敵奧蘇

正在倫敦舉行的桌球大師賽周一晚上演經典一幕，中國球王丁俊暉在第7局轟出147，並成為首位在大師賽上轟出147兩桿或以上的球手，可惜最終不敵「世一」奧蘇里雲，無緣8強。

丁俊暉與奧蘇里雲再次狹路相逢，惹來球迷關注， 狀態不俗的奧蘇里雲開賽即連贏4局，以4比0領先的優勢進入中場；經小休後，小丁逐漸投入節奏，並連追兩局，拉近比數。

愈打愈有的丁俊暉至第7局更轟出147，這是他生涯的第7桿，同時也是今季的第6桿及官方紀錄的第195桿；值得一提是丁俊暉時隔近8年後再轟出147，令一向甚為低調的他都難掩興奮振臂慶祝。同時，這也是大師賽49年來第4cue147，而丁俊暉則是首位擁有2cue的球手，他於2007年曾經做過，香港的傅家俊也曾在大師賽轟出147，他於2015年對冰咸時所造，而大師賽第1cue147則是1984年由K史提芬斯(Kirk Stevens)所造。

小丁將可袋走15000英鎊的147獎金，並有機會贏取今季加設的14萬7英鎊的「特別大獎」，只要他再在世錦賽轟出147，將可取得額外大獎。不過，稍為可惜的是丁俊暉轟完147，將比數追近至3比4後，卻頂不住奧蘇里雲的氣勢，最終以3比6落敗，無緣晉級。