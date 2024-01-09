羽壇「世一」安洗瑩重現霸氣　半粒鐘響頭炮

被視為今年巴黎奧運女單奪金大熱的「世一」安洗瑩，周二在超級1000系列的馬來西亞羽毛球公開賽，迎來新一年首勝，僅以31分鐘即擊潰對手，重拾狀態。

去年單季豪奪10冠、僅差一個可追平日本名將桃田賢斗紀錄的南韓球后安洗瑩，今日在2024年BWF世界巡迴賽首站登場，結果以直落兩局21比16及21比10擊敗丹麥的加絲菲德(Line Højmark KJAERSFELDT)，踏入新一年即响頭炮，並躋身女單16強。

安洗瑩去年可謂稱霸女單，贏得世錦賽冠軍兼亞運金牌，並取得8個分站錦標，然而整季都有出現膝傷問題，在亞運後曾要休戰一個月，即使在季尾的年終賽拼盡卻無緣決賽，而新一季首戰僅花31分鐘即淘汰對手，相信她已傷愈恢復；她是去年亞軍。

至於爭逐在馬來西亞站衞冕的日本名將山口茜，因受傷停戰了超過3個月，在復出第1擊以21比15及22比20力挫泰國的革蓬(Supanida Katethong)，躋身16強。

香港球手方面，混雙組合李晉熙及吳芷柔率先登場，惟在首場面對頭號種子中國的鄭思維／黃雅瓊，以14比21、17比21落敗，首圈出局。