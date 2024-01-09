香港隊　友賽最後一擊鬥沙特　安帥：傷兵潮好轉

正在卡塔爾多哈備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，周三（10日）將會出戰最後一場熱身賽，惡鬥世盃常客沙特阿拉伯。主教練莊恩安達臣賽前透露陣中傷兵情況有所好轉，今場多名主力有望復出，相信球隊有力抗衡這支亞洲勁旅。（周三晚上11時30分閉門作賽）

早前由阿聯酋轉到「亞洲盃」主辦國卡塔爾繼續集訓的港隊，上周六已在當地展開首課操練，主教練莊恩安達臣接受訪問時除大讚草地質素很好外，又指四周環境十分寧靜，有助球員集中備戰。接下來面對世界排名比港隊高出94位的沙特阿拉伯，安帥直言十分期待：「好開心可以喺練習賽同一支實力咁強嘅國家交手，對方陣中有好多具質素球員，我哋要習慣點樣去應對。不過佢哋都有弱點，希望今場可以嘗試製造到一啲威脅。」

除此之外，港隊早前經歷傷兵潮，上場對塔吉克的友賽更有茹子楠、胡晉銘、艾里奧、謝家強（Sean）等多名主力缺陣。距離決賽周首場分組賽僅剩5天，安帥又再次更新隊內的傷病情況：「琴日嘅操練有25個球員可以出席，只有Sean練唔到，勞烈斯、艾里奧同胡晉銘等球員已經冇大礙，狀態都唔錯，傷兵問題有所改善。」

世界排名56位的3屆「亞洲盃」盟主沙特阿拉伯，同樣要為決賽周備戰，今次大軍名單球員清一色來自本土聯賽，保留部分2022年世盃主力，包括曾對阿根廷轟入世界波，幫助球隊擊敗對手的中場核心艾達沙尼，同時引入一批新生代球員。沙特控球在腳踢法鮮明，面對強敵，港隊能否有效實施逼搶踢法，值得留意。